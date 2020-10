Νετς: Ο Ντ'Αντόνι assistant του Νας! (pic & vid)

Κάποτε ο Μάικ Ντ'Αντόνι είχε παίκτη τον Στιβ Νας στους Σανς και έπαιξαν υπέροχο μπάσκετ.

Πλέον οι ρόλοι αλλάζουν. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μάικ Ντ'Αντόνι μαζί με τον Άιμε Ουντόκα θα είναι assistant coaches του Στιβ Νας.

Παρέα οι Νας και Ντ'Αντόνι ήταν οι... άνθρωποι που πήγαν σε άλλο επίπεδο την επίθεση «Seven Seconds or Less» του Φοίνιξ στα 2000s, με την ομάδα να εκδηλώνει τις επιθέσεις της στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα κάθε κατοχής. Μάλιστα έφτασαν σε τελικούς Δύσης 2 σερί σεζόν.

Σίγουρα η συνύπαρξη των 2 κυρίων στο staff του Μπρούκλιν θα έχει μεγάλο ενδιαφέρουν, αν σκεφτούμε πως στους Νετς θα είναι και ο Αμάρε Στάνταμαϊρ ως βοηθός του Νας.

Δηλαδή ο άνθρωπος που είχε παίκτες τους Νας και Αμάρε, τώρα θα είναι στο ίδιο coaching staff με επικεφαλή τον Καναδό.

Mike D’Antoni and Ime Udoka are finalizing deals to become assistant coaches under Steve Nash with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN. Together, D’Antoni and Nash were the architects of the Seven Seconds or Less Offense with the Phoenix Suns in the mid-2000’s.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 30, 2020