Άντονι Έντουαρντς, πιθανό Νο.1 στο ντραφτ: «Μπορώ να γίνω σαν τον Ουέιντ ή και καλύτερος!» (pic & vid)

Το ντραφτ όλο και πλησιάζει και η 18η ημέρα του Νοέμβρη είναι η καταλυτική ημερομηνία. Οι νεαροί έχουν αρχίσει να κάνουν πιο έντονα αισθητή την παρουσία τους και ένας από εκείνους που ξεχωρίζει για τις κορυφαίες θέσεις είναι ο Άντονι Έντουαρντς.

Ο νεαρός έκανε μερικά εντυπωσιακά καρφώματα μπροστά στον ΛεΜπρον και τον Ντέιβις, που βρέθηκαν και παρακολούθησαν τους νεαρούς, ενώ μίλησε και για τον Ντουέιντ Ουέιντ.

«Το όνομα του είναι Ντουέιν Ουέιντ. Τον βλέπω στην τηλεόραση και λέω μπορώ να γίνω σαν και εκείνον ή και καλύτερος».

Να θυμίσουμε ότι την πρώτη επιλογή φέτος την έχουν οι Τίμπεργουλβς, την δεύτερη οι Ουόριορς και την τρίτη οι Χόρνετς.

Potential No. 1 overall pick Anthony Edwards says his NBA comp is @DwyaneWade pic.twitter.com/cttmRk74gz

