Όταν ο Μάικλ Τζόρνταν διέλυε μία ομάδα θρύλων το 1984! (vid)

Βρισκόμαστε στο μακρινό 1984. Η Εθνική ομάδα των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Ανάμεσα στους παίκτες της και ο Μάικλ Τζόρνταν! Τότε ρούκι στους Σικάγο Μπουλς.

Το βίντεο που θα δείτε είναι νοσταλγικό. Και συλλεκτικό. Οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν, σε έναν αγώνα επίδειξης, μία ομάδα επίλεκτων αθλητών του ΝΒΑ. Ανάμεσά τους ο Λάρι Μπερντ, ο Αϊζάια Τόμας, ο Ρόμπερτ Πάρις...

Και όμως, ο Τζόρνταν μπαίνει στο παρκέ και τους... διαλύει. Όπως θα έκανε και τα επόμενα χρόνια στην καριέρα του.

Δείτε το βίντεο:

A sign of things to come...

21-year old Michael Jordan goes up against a team of NBA stars in a Team USA pre-Olympic exhibition game at the Hoosier Dome in Indianapolis (1984) pic.twitter.com/dGRNOMmo8G

— Hoops Nostalgia (@HoopsNostalgia) October 25, 2020