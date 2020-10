Τζέι Αρ Σμιθ: «Οι φετινοί Λέικερς θα κέρδιζαν τους Καβαλίερς του 2016» (pic)

Οι Λέικερς είναι οι φετινοί πρωταθλητές του ΝΒΑ και πολλές είναι οι συζητήσεις για το πόσο δυνατοί είναι έχουν ανοίξει. Ο Τζέι Αρ Σμιθ κλήθηκε να επιλέξει, έχοντας παίξει και στις δύο ομάδες, αν οι φετινοί Λέικερς, θα κατάφερναν να κερδίσουν τους Καβαλίερς του 2016, οι οποίοι είχαν και πάλι ως ηγέτη τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

«Το μέγεθος των Λέικερς με τους AD και Ντουάιτ... Νομίζω ότι οι Λέικερς ήταν απλά μια ομάδα με εξαιρετικούς ψηλούς».

"The size with the Lakers team with AD and Dwight ... I just think the Lakers team was just too big."

J.R. Smith thinks the 2020 Lakers would beat the 2016 Cavs. Do you agree

(via All Things Covered Podcast)

