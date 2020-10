ΝΒΑ: Βοηθός του Νας στους Νετς ο Στούντεμαϊρ! (pic & vid)

Ο Στούντεμαϊρ κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ με τη Μακάμπι και πλέον επιστρέφει στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο ως βοηθός προπονητής του Στιβ Νας στους Μπρούκλιν Νετς!

Ο έξι φορές All-Star ήταν συμπαίκτης του Νας στους Φοίνιξ Σανς την περίοδο 2004-2010 και πλέον θα τον πλαισιώσει στο σταφ των Νετς όπως ενημέρωσε ο Shams Charania.

Six-time All-Star Amar’e Stoudemire has agreed to a deal to join new Brooklyn Nets coach Steve Nash’s staff as an assistant coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Nash and Stoudemire starred together in Phoenix.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2020