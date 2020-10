Ο Ζάζα Πατσούλια μίλησε για τον τραυματισμό του Λέοναρντ (vid)

Ο τραυματισμός του Καουάι Λέοναρντ, το 2017, σηκώνει ακόμη μεγάλη κουβέντα. Ο Ζάζα Πατσούλια τοποθέτησε το πόδι του στο σημείο όπου ο γκαρντ των Σαν Αντόνιο Σπερς (τότε) θα προσγειώνονταν. Ένα βαρύ διάστρεμμα και μία χαμένη σεζόν ήταν το αποτέλεσμα για τον Λέοναρντ. Και η αρχή του τέλους της παρουσίας τους στους Σπερς.

Ο Ζάζα Πατσούλια, πρωταθλητής με το Γκόλντεν Στέιτ, μίλησε για το συμβάν. «Πάτησε στο πόδι ενός συμπαίκτη του νωρίτερα και γύρισε τον αστράγαλό του. Δύο λεπτά πριν τη δική μας φάση. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Μπορούμε να βρούμε πολλές λεπτομέρειες, που έγινε, πότε έγινε. Ήταν ένας άσχημος, κακός τραυματισμός, δυστυχώς«, ήταν τα λόγια του Γεωργιανού σέντερ.

Zaza speaks on the Kawhi ankle incident:

"He stepped on his own teammate's foot and he rolled his ankle. Two minutes prior to that. Nobody is talking about it...We can come up with so many details, where it happened, it was a freak, bad accident unfortunately."

