Χθες ήταν στο ΟΑΚΑ στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ.

Λίγες ώρες μετά το ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε φωτογραφία στα social media στην οποία έχει αγκαλιά τον γιο του και βρίσκονται σε πάρκο άγριων ζώων (Αττικό Ζωολογικό Πάρκο), κοιτώντας μια καμηλοπάρδαλη.

«Είναι ζούγκλα εδώ γιε μου», ανέφερε ο Greek Freak.

Its A Jungle Out There Son pic.twitter.com/co5rZ0kmwN

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 22, 2020