Είναι ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία και έδειξε δείγματα από την πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Στεφ Κάρι είχε 166 τρίποντα σαν rookie, καταφέρνοντας να κάνει ρεκόρ για πρωτοετή.

Απολαύστε τις τριποντάρες του ηγέτη του Γκόλντεν Στέιτ.

Steph popped off for 166 threes in his first year, breaking the NBA rookie record for treys in a season pic.twitter.com/kTx3LW3e36

— Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2020