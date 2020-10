Γιάννης Αντετοκούνμπο σε Κώστα: «Πρώτος Έλληνας που γίνεται πρωταθλητής!» (pic)

Giannis Antetokounmpo welcomed Lakers champion and brother, Kostas, back home to Greece on his Instagram live “The champ is home!” VIDEOS: https://www.instagram.com/p/CGa5UFYBSbT/?igshid=spc2s9gr4lmm

Δημοσιεύτηκε από NBA Buzz στις Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020