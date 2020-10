Μάτζικ για ΛεΜπρον: «Είναι δύσκολο να πεις ότι ξεπέρασε τον Τζόρνταν με 4 πρωταθλήματα» (vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα του και άνοιξε για ακόμα μια φορά μια τεράστια κουβέντα που περιλαμβάνει τον ίδιο και τον Μάικλ Τζόρνταν. Λίγο τα ποστ του, λίγο όσα αρέσκεται στο να λέει ο Τύπος και οι οπαδοί η κουβέντα άνοιξε και ο Μάτζικ Τζόνσον κατέθεσε και εκείνος με την σειρά του την άποψη του.

«Αν πάρει το επόμενο, θα είναι δύσκολο να αρνηθεί κάποιος ότι είναι εκεί δίπλα στον MJ. Είπα το επόμενο, το οποίο θα είναι και το 5ο αφού ο Τζόρνταν έχει 6 και ο ίδιος 4. Είναι δύσκολο να πεις ότι ξεπέρασε τον Τζόρνταν με 4 πρωταθλήματα. Όταν κερδίσει και το επαναλάβει, η λέξη κλειδί είναι να το επαναλάβει, εκεί θα υπάρχει ένα καλό επιχείρημα».

