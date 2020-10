Η στιγμή που ο Ντέιβις καταλαβαίνει ότι είναι πρωταθλητής είναι συγκλονιστική (vid)

Δεν καταφέρνει ο καθένας κάθε μέρα να πάρει ένα πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και αυτό το ξέρουν καλά οι παίκτες.

Ο Άντονι Ντέιβις άφησε την Νέα Ορλεάνη και τους Πέλικανς για τους Λέικερς με έναν και μόνο σκοπό. Να πάρει έναν τίτλο. Και τα κατάφερε. Η ομάδα του Λος Άντζελες κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και η στιγμή που ο AD καταλαβαίνει ότι τα κατάφερε και ξεσπά σε κλάματα, είναι συγκλονιστική.

The moment Anthony Davis realized he was an NBA Champion pic.twitter.com/biDBJUrZhJ

— NBA Central (@TheNBACentral) October 13, 2020