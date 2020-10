Ο Μπάτλερ ήταν πρώτος για τους Χιτ σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες! (pic)

Τι να πει κανείς για την υπερπροσπάθεια που έκανε ο Τζίμι Μπάτλερ στους Τελικούς του ΝΒΑ;

O άσος των Χιτ βγήκε μπροστά για την ομάδα του και έκανε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να την κρατήσει «ζωντανή». Ο Μπάτλερ στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι υπερήφανος για όλα όσα έκανε, αφού τελείωσε τους φετινούς Τελικούς όντας πρώτος σε πόντους, ασίστ, μπλοκς, ριμπάουντ, κλεψίματα και λεπτά.

Άφησε τα πάντα στο παρκέ, έδωσε ό,τι είχε και αυτός είναι ο λόγος που δέχεται την αποθέωση από ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο.

During the Finals, Jimmy Butler leads the Heat in:

Points

Assists

Rebounds

Steals

Blocks

Minutes pic.twitter.com/z9uPrkmw1s

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 11, 2020