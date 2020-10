ΛεΜπρον μετά τον 4ο τίτλο της καριέρας του: «Έχω πολλά χρόνια ακόμα» (pic)

Οι Λέικερς με ηγέτη τον ΛεΜπρον Τζέιμς έφτασαν και πάλι στην κορυφή και αυτό είναι κάτι που ήθελε με την ψυχή του ο «Βασιλιάς». Τα τρόπαια στην τροπαιοθήκη του πλέον είναι 4 και αν κάποιος είχε την πεποίθηση ότι κάπου εδώ η διαδρομή του ΛεΜπρον φτάνει στο τέλος, έκανε λάθος.

Ο ηγέτης του Λος Άντζελες, μετά τον τέταρτο τίτλο του, παραδέχτηκε ότι έχει ακόμα πολλά χρόνια να παίξει και έχει φτάσει στα 35 του. Πάντως, αν κρίνει κανείς από τις εμφανίσεις του στα φετινά playoffs και τους Τελικούς, μάλλον λέει την αλήθεια.

LeBron has more gas in the tank pic.twitter.com/Cw99xk4CXc

— ESPN (@espn) October 12, 2020