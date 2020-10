«Μπηχτές» Φουρνιέ για Λέικερς: «Έκαναν παράπονα για όλα»! (pic)

Ενόψει του Game 6 μεταξύ Χιτ και Λέικερς (12/10, 02:30, CosmoteSport4), ο Εβάν Φουρνιέ φιλοξενήθηκε στο «NBA Extra» της γαλλικής τηλεόρασης και σχολίασε τους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Γάλλος γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά και στη νοοτροπία των «λιμνανθρώπων» και τα λόγια του δεν ήταν και πολύ... κολακευτικά.

«Το πρώτο μας φιλικό στην “φούσκα” ήταν ενάντια στους Lakers και παραπονιόντουσαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, παρόλο που ήταν παιχνίδι προετοιμασίας και δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα. Αυτό δείχνει απλά πως οι Lakers προσεγγίζουν τα παιχνίδια», είπε ο 27χρονος παίκτης.

"Our first pre-bubble game was against the Lakers, and they complained from the first to the last minute, although it was a scrimmage, no TVs or anything. It’s just how the Lakers approach games."

- Evan Fournier

(Via NBA Extra) pic.twitter.com/z2Pu42MuK7

— NBA Central (@TheNBACentral) October 11, 2020