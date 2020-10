Ούτε ίσως στον τελευταίο τελικό του ΝΒΑ θα αγωνιστεί ο Γκόραν Ντράγκιτς, ο οποίος παραμένει τραυματίας και θα απουσιάσει κι από το Game 5.

Αυτό αναφέρει σε τιτίβισμα ο Σαμς Σαράνια, κάτι που σημαίνει πως ο Σλοβένος αν οι Χιτ ηττηθούν, θα έχει καταφέρει να αγωνιστεί μόνο στον πρώτο τελικό.

Heat guard Goran Dragic (torn plantar fascia) is missing Game 5 of NBA Finals against the Lakers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2020