ΛεΜπρον για τις μαύρες φανέλες: «Σημαίνει κάτι διαφορετικό» (pic)

Χιτ και Λέικερς θα δώσουν τον 5ο τους Τελικό, με την ομάδα του Λος Άντζελες να είναι μια ανάσα από τον τίτλο. Οι Λέικερς θα αγωνιστούν με τις μαύρες φανέλες που είναι αφιερωμένες στην μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ και με τις οποίες είναι ανίκητοι μέχρι τώρα στα playffs.

Ο ΛεΜπρον σχολίασε την σημασία τους και ήταν ξεκάθαρος. «Σημαίνουν κάτι, κάτι παραπάνω από μια στολή».

"It means something, something more than just a uniform."

LeBron on wearing the Mamba jerseys for Game 5 of the #NBAFinals pic.twitter.com/F0VvqjyTWL

— ESPN (@espn) October 8, 2020