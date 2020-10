ΝτεΡόζαν: «Στο πρωτάθλημα των Ράπτορς σκέφτηκα, 'εγώ ήμουν το πρόβλημα;'» (pics & vid)

Στο podcast «The Old Man & The Three» ήταν καλεσμένος ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν και μίλησε για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ο παίκτης των Σπερς έχει περάσει πολλά στην καριέρα του, άφησε μέσω ανταλλαγής τους Ράπτορς, τους οποίους αγάπησε και τους είδε να βγαίνουν πρωταθλητές με απόλυτο πρωταγωνιστή τον αντικαταστάτη του, Καουάι Λέοναρντ.

Ο παίκτης του Σαν Αντονίο σχολίασε το πως ένιωσε όταν είδε τους πρώην συμπαίκτες του να φτάνουν μέχρι τον τίτλο: «Ήταν δύσκολο. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Ειδικά όταν χάσαμε στα playoffs και τους βλέπεις αυτούς να κερδίζουν, νιώθεις...'Γα@ώτο, εγώ ήμουν το πρόβλημα;». Μεταξύ άλλων ο ΝτεΡόζαν μίλησε και για τον ΛεΜπρον Τζέιμς και αφού τον αποθέωσε, αποκάλυψε και ένα αστείο περιστατικό που είχε συμβεί όταν έπαιζε εναντίον του.

«Είναι δύσκολο να ξεπεράσεις αυτόν τον κα@@@@λη. Να τον βλέπεις να έρχεται στην Δύση και να μπορεί να κάνει το ίδιο, είναι μια δοκιμή του μεγαλείου του». Όσο για το περιστατικό είπε, «Παίζαμε ένα play και ένας από τους συμπαίκτες μου το ξέχασε και ο ΛεΜπρον του είπε το play. Ήταν τρελό. Είπαμε το play, εκείνος ρώτησε τι και ο ΛεΜπρον του είπε ποιο ήταν το δικό μας σύστημα. Δείχνει πόσο αφοσιωμένος είναι, όταν πρέπει να κερδίσει».

DeMar DeRozan knows how dangerous LeBron can be in the playoffs

"It was tough. I’m not even going to lie. Especially once we lost in the playoffs and you see them winning, you kinda feel like 'Damn was I the problem?'"

- DeMar DeRozan on Toronto winning the championship without him pic.twitter.com/QSQ6ecUwDs

— NBA Central (@TheNBACentral) October 8, 2020