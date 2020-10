Λέικερς: Με την «Black Mamba» εμφάνιση για την κατάκτηση! (pics)

Οι Λέικερς βρίσκονται μια «ανάσα» από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, καθώς θέλουν μια νίκη στον πέμπτο τελικό με τους Χιτ, για να κάνουν το 4-1 και να σηκώσουν το τρόπαιο.

Σε αυτή τη «μάχη» θέλουν να έχουν μαζί τους την αύρα του Κόμπι Μπράιαντ και γι' αυτό το λόγο θα επιστρατεύσουν το γούρι τους! Ο λόγος για την «Black Mamba» εμφάνιση.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Άντονι Ντέιβις και η παρέα τους, όποτε έχουν φορέσει την μαύρη εμφάνιση στα playoffs, έχουν μόνο νίκες. Μέχρι στιγμής, έχουν κάνει το 4/4 με την «Black Mamba» εμφάνιση και θέλουν το 5/5. Θα τα καταφέρουν;

The Los Angeles Lakers will wear their Black Mamba jerseys for potential championship-clinching Game 5 of the NBA Finals vs. Miami on Friday. pic.twitter.com/WaOQJLMGnE

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2020