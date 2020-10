Η ημέρα που ο Τζόρνταν αποσύρθηκε και προκάλεσε σοκ! (pics & vid)

Ήταν 23 Ιουλίου του 1993 όταν όλα άλλαξαν στο μυαλό του Μάικλ Τζόρνταν. Το μπάσκετ πλέον, το άθλημα που έτρεφε τον ίδιο αλλά και έναν ολόκληρο πλανήτη που... κρέμονταν από μια του προσπάθεια, πλέον δεν φαντάζει το ίδιο στο μυαλό του. Ο πατέρας του δολοφονήθηκε σε έναν σταθμό ξεκούρασης από δύο νεαρούς, τους οποίους αργότερα η αστυνομία βρήκε , εκείνοι ομολόγησαν και περνούν την υπόλοιπη ζωή τους στην φυλακή. Ο Τζέιμς Τζόρνταν επέστρεφε στο σπίτι του από την κηδεία ενός φίλου του, με ένα πολυτελές αυτοκίνητο που του είχε κάνει δώρο ο γιος του Μαίκλ.

Στην επιστροφή, έκατσε σε έναν σταθμό ξεκούρασης για να ξαποστάσει και εκεί οι δύο νεαροί τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ. Συνηθισμένη η οικογένεια του στην απουσία του, αρχικά δεν ανησύχησε αλλά όταν πλέον πέρασαν οι μέρες ο Μάικλ έβαλε όλα τα μέσα που μπορούσε για να βρεθεί ο πατέρας του. Αφού, βρέθηκε το αυτοκίνητο, έγινε γνωστό ότι είχε βρεθεί και το πτώμα μερικές ημέρες πριν χωρίς κανείς όμως να τον αναγνωρίσει. Ο Τύπος βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε για να... ξεσκίσει τον Τζόρνταν.

Ήδη, μόλις στα 30 του χρόνια, είχε ακούσει απίστευτα πράγματα για πρόβλημα με τον τζόγο και η ανθρωποφαγία άρχισε να τον διαλύει. Η δολοφονία του πατέρα του ήταν το κερασάκι σε μια τούρτα, που ο Μάικλ είχε σιχαθεί να τρώει. Άμεσα τα πρωτοσέλιδα γέμισαν με ιστορίες συνωμοσίας για μπλεξίματα του παίκτη με την μαφία και ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τελικά, τίποτα δεν ίσχυε, η δολοφονία ήταν απλά ένα τραγικό γεγονός και η ήδη κλονισμένη ψυχολογία του Μάικλ δεν άντεξε άλλα.

Ο πατέρας του ήταν το πρότυπο του. Ήταν αυτός που τον έκανε να αγαπήσει το άθλημα στο οποίο έλαμψε και ήταν αυτός που όταν «έφυγε» πήρε μαζί του και όλη την χαρά που ένοιωθε ο Τζόρνταν, όταν πάταγε στο παρκέ. Ήταν αυτός από τον οποίο κόλλησε και έβγαζε έξω την γλώσσα του κάθε φορά που τον απορροφούσε το παιχνίδι. Ήταν ένα στήριγμα σε μια καριέρα με πολλές δυσκολίες, αλλά και τεράστιες επιτυχίες.

Ήταν η δολοφονία του που «έριξε» μαύρο χρώμα μέσα σε ένα μυαλό, όπου οι επιτυχίες μέσα στο παρκέ δεν μπορούσαν πλέον να φωτίσουν. Το κλάμα του μετά από το πρωτάθλημα εκείνης της σεζόν έκανε πολλούς να καταλάβουν, αλλά ίσως να μην είχαν φανταστεί αυτή την απόφαση.

"If the urge comes back, if the Bulls will have me, if David Stern lets me back in the league, I may come back."

27 years ago today, 30yo Michael Jordan retired after leading the league in scoring, finishing 2nd in DPOY & winning his 1st 3-Peat.pic.twitter.com/08deG4Ddy3

— Ballislife.com (@Ballislife) October 6, 2020