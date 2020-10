Σποέλστρα: «Ο Ουέιντ ορκίστηκε σε 'μένα και τον Ράιλι ότι θα "καθαρίσει" ο Μπάτλερ»! (vid)

Ο Μπάτλερ πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου MVP στο Game 3 της σειράς με τους Λέικερς, μετρώντας 40 πόντους με 12/14 βολές και 14/20 δίποντα, 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 5 λάθη στα 45' που έμεινε στο παρκέ!

Οι Χιτ επικράτησαν με 115-104 και ο Μπάτλερ έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στη λίγκα που κάνει triple double, έχοντας σημειώσει 40 πόντους. Οι δυο προηγούμενοι ήταν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς (2015) και Τζέρι Ουέστ (1969).

Από την πλευρά του, ο κόουτς του Μαϊάμι, Έρικ Σποέλστρα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Ο Ντουέιν Ουέιντ ορκίστηκε σε εμένα και τον Πατ Ράιλι ότι ο Τζίμι Μπάτλερ είναι ο παίκτης που θα μπορούσε να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια για τους Χιτ: Αυτός είναι ο άνθρωπος σας»!

Παρεμπιπτόντως, ο σούπερ σταρ του Μαϊάμι μετράει 29.3 πόντους, 10.3 ασίστ και 7 ριμπάουντ μ.ό. στην πρώτη παρουσία του στους NBA Finals.

Erik Spoelstra explains that Dwyane Wade swore to him and Pat Riley that Jimmy Butler would be the player who could win these games for the Heat, “This is your guy. This is the next guy.” pic.twitter.com/7rFnU2DFPE

— Will Manso (@WillManso) October 5, 2020