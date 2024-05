Ο Ράιλι απάντησε στον Μπάτλερ: «Αν δεν είσαι στο παρκέ να παίζεις, κράτα το στόμα σου κλειστό»! (vid)

O Tζίμι Μπάτλερ δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες πως αν έπαιζε, οι Σέλτικς και οι Νικς θα είχαν πάει... σπίτι τους ωστόσο ο Πατ Ράιλι τον προέτρεψε να κρατά το στόμα του κλειστό!

Το εμπόδιο των Μπόστον Σέλτικς στα προημιτελικά της Ανατολής αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τους Χιτ που ολοκλήρωσαν πρόωρα τις υποχρεώσεις τους στην postseason.

Το Μαϊάμι παρατάχθηκε σε όλη τη σειρά με τους «Κέλτες» χωρίς τον Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος υποστήριξε πως αν αγωνιζόταν, οι Χιτ θα είχαν αποκλείσει και τους Σέλτικς και τους Νικς!

«Αν έπαιζα, η Βοστόνη θα πήγαινε σπίτι. Η Νέα Υόρκη είμαι σίγουρος ότι θα πήγαινε σπίτι. Ο Τζος Χαρτ; Έλα τώρα... Για τον Τομ; Τομ σε αγαπάω αλλά θα σε έκανα σκόνη. Εσύ θέλεις να με έχεις, αλλά εγώ δεν θέλω. Είναι μια μονόπλευρη σχέση» τόνισε μιλώντας αρχικά στον γκαρντ των Νικς και στη συνέχεια στον προπονητή της ομάδας, Τομ Τίμποντο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Χιτ, Πατ Ράιλι σχολίασε τις ατάκες του Μπάτλερ και τον προέτρεψε να μην μιλάει! «Αν δεν είσαι στο παρκέ να παίζεις, πρέπει να κρατάς το στόμα σου κλειστό» ανέφερε χαρακτηριστικά!

Miami Heat president Pat Riley's reaction to Jimmy Butler saying the Heat would have beat Boston if he were healthy.



"If you're not on the court playing... you should keep your mouth shut."



