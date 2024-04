Οι Χιτ είναι στην... pole positon για την απόκτηση του Κέβιν Ντουράντ σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πριν από λίγες ώρες ο έγκυρος Σαμς Σαράνια μίλησε για τον KD, αναφέροντας πως δεν ένιωθε άνετα με τον ρόλο που είχε στην επίθεση του Φοίνιξ. Ο Ντουράντ δεν μπορούσε να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και... υποβαθμίστηκε με το να περιμένει στη γωνιά σε ορισμένες περιπτώσεις, αφού η επίθεση στήριζε πολλά στo pick n' roll. Δεν ένιωθε άνετα με τον ρόλο του δίπλα σε Μπούκερ και Μπιλ.

Τώρα έρχεται ο insider του ΝΒΑ, Sean Deveney να το πάει ένα βήμα παρακάτω και να υποστηρίξει πως οι Χιτ είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να αποκτήσουν τον σταρ των Σανς.

Πάντως αυτό μπορεί να γίνει μόνο με trade, αφού ο Ντουράντ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαιρι του 2027 με τους Σανς. Από την πλευρά των Χιτ, οι Μπάτλερ και Αντεμπάγιο δείχνουν αμετακίνητοι και ίσως πρέπει να θυσιαστούν σίγουρα κάποιοι εκ των Χίρο, Χάκεζ, Γιόβιτς, Μάρτιν, Ροζίερ.

