Οι Χιτ είναι πολύ πιθανό να μην έχουν τον Τζίμι Μπάτλερ στο ρόστερ τους τη νέα σεζόν.

Ήταν το πρόσωπο των Χιτ τα τελευταία χρόνια και ο ηγέτης τους. Ο άνθρωπος που τους οδήγησε στους τελικούς του ΝΒΑ το 2020 και το 2023 με μυθικές εμφανίσεις. Ωστόσο δεν είναι και τόσο σίγουρο πως ο Τζίμι Μπάτλερ θα βρίσκεται στο Μαϊάμι τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με το Athletic, το μέλλον του Jimmy Buckets στους Χιτ είναι αβέβαιο εξαιτίας της πτώσης της απόδοσης του και των απουσιών του από συνεχόμενα παιχνίδια. Φέτος τα νούμερα του στο σκοράρισμα ήταν πεσμένα σε σχέση με τις 3 προηγούμενες σεζόν, αφού τελείωσε τη regular season με 20.8 πόντους ανά ματς.

Επιπλέον έλειψε από τα κρίσιμα ματς των play off κόντρα στους Σέλτικς, εκεί όπου η Βοστώνη επικράτησε με 4-1 και πέταξε το Μαϊάμι εκτός συνέχειας.

