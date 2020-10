ΝΒΑ: Η απάντηση του ΛεΜπρόν γιατί έφυγε πριν τελειώσει το Game 3! (vid)

Οι Χιτ παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες στο Game 3 της σειράς των ΝΒΑ Finals, από τη στιγμή που οι Μπαμ Αντεμπάγιο και Γκόραν Ντράγκιτς τέθηκαν off λόγω τραυματισμών όμως ολοκλήρωσαν την υπέρβαση κι επικράτησαν με 115-104, χάρη στην ασύλληπτη εμφάνιση του Τζίμι Μπάτλερ.

Για πρώτη φορά στα φετινά playoffs, λοιπόν οι Λέικερς ήταν πίσω στο σκορ σε όλα τα δωδεκάλεπτα και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δήλωσε καθησυχαστικός ενώ προηγουμένως είχε αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας!

Ο King κλήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη κίνηση, απαντώντας μονολεκτικά.

«Όταν έφυγες από το παρκέ με 10'' για το τέλος, το έκανες λόγω του ότι ήσουν εκνευρισμένος ή επειδή σκεφτόσουν ότι τελείωσε το παιχνίδι;» ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου και απάντησε: «Όλα».

