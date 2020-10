Μέιγουεδερ: «GOAT ο Τζόρνταν, αλλά ο ΛεΜπρόν θα τον νικούσε σε μονό» (vid)

Το θέμα του GOAT δεν σταματά ποτέ να βρίσκεται στην επικαιρότητα, με τους Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζείμς σε πρώτο πλάνο.

Ο διάσημος πυγμάχος Φλόιντ Μέιγουεδερ έδειξε να προτιμά τον θρύλο των Μπουλς.

«Αν έπαιζαν μονάκι, ο ΛεΜπρόν είναι πιο μεγαλόσωμος, δυνατός και γρήγορος. Θα διάλεγα ΛεΜπρόν. Αλλά αν ήταν να διαλέξω GOAT θα επέλεγα τον Μάικλ Τζόρνταν», ήταν τα λόγια του Money.

Floyd Mayweather weighs in on the GOAT debate

"LeBron James, I'm going to choose. If they played against each other, LeBron James is too big and strong and too fast. But if I had to choose one, Ima choose Michael Jordan."

