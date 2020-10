Δύο θα είναι τελικά οι σημαντικές απουσίες των Χιτ στον δεύτερο τελικό με τους Λέικερς. μετά τον Μπαμ Αντεμπάγιο που δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, εκτός έμεινε και ο Γκόραν Ντράγκιτς που εμφανίστηκε ανέτοιμος για να αγωνιστεί χωρίς πρόβλημα στο Game 2.

Goran Dragic is out for Game 2 with a torn plantar fascia, per @ShamsCharania pic.twitter.com/sQbGcNRHmx

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 2, 2020