ΛεΜπρόν - Ντέιβις: Το πιο σταθερό δίδυμο στην ιστορία των playoffs! (pic)

Οι Λέικερς προηγούνται με 1-0 στους τελικούς κόντρα στους Χιτ, με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις να συνεχίζουν να οδηγούν εκ του ασφαλούς την ομάδα.

Το φοβερό δίδυμο των λιμνάνθρωπων δεν σταματά τα ρεκόρ. Πλέον έφτασαν τα 7 ματς σε postseason με 25+ πόντους και 50% εντός πεδιάς.

Με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, αφού από 5 τέτοια ματς έχουν οι Τζόρνταν και Πίπεν, αλλά και οι Έρβινγκ και Κόλινς.

Last night marked the 7th game this postseason that LeBron James and Anthony Davis each scored 25 points and shot 50% from the field.

That's the most by any pair of teammates in a single postseason in NBA history.

h/t @EliasSports pic.twitter.com/Pq9T9K3i0z

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 1, 2020