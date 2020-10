Μπορεί για τον Τζίμι Μπάτλερ τα νέα σχετικά με τον τραυματισμό του να είναι καλά, καθώς ο παίκτης επέστρεψε και αγωνίζεται κανονικά, ωστόσο για τον Γκόραν Ντράγκιτς δεν είναι. Ο Σλοβένος θα μείνει εκτός από το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου τελικού των playoffs μετά από τραυματισμό στο αριστερό του πόδι.

Goran Dragic is doubtful to return with a left foot injury pic.twitter.com/z5THsdA0jV

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 1, 2020