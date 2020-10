Λέικερς-Χιτ: Ξπερέρασε Τόμπσον και ανέβηκε δεύτερος στα τρίποντα ο ΛεΜπρόν (vid)

Στους φετινούς τελικούς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, έχοντας ως στόχο την τρίτη κατάκτηση με διαφορετικές ομάδες, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο, ο «Βασιλιάς» δεν σταματά να φτιάχνει τα στατιστικά του. Ήδη ο ηγέτης των Λέικερς βρίσκεται στην 2η θέση με τα περισσότερα τρίποντα σε τελικούς. Με το πρώτο που πέτυχε απέναντι στους Χιτ έφτασε τα 87 ξεπερνώντας τον Κλέι Τόμπσον που έχει 86. Πρώτος και με διαφορά παραμένει ο Στεφ Κάρι που έχει ευστοχήσει σε 121.

The triple to get LeBron to 2nd on the NBA Finals 3PM list!

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 2nd on the all-time #NBAFinals THREES list! pic.twitter.com/3fn9ySaTpk

— NBA (@NBA) October 1, 2020