Κατόπιν πρωτοβουλίας του ιδιοκτήτη των Ντάλας Μάβερικς, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας που είχε μείνει... άστεγος μετράει αντίστροφα για να αποκτήσει και πάλι μια κανονική ζωή.

Ο Μαρκ Κιούμπαν βρήκε τον Ντελόντε Ουέστ (ο οποίος είχε φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα των Μαβς) και με δικές του ενέργειες συνάντησε τη μητέρα του, ενώ στη συνέχεια μπήκε σε κέντρο αποκατάστασης.

Mark Cuban reached out to Delonte West's mother, Delphina Addison, asking how he can help. Answer was simple: Find Delonte.

Cuban did on Monday, waited with West until his mother arrived to hotel, and West finally took step many close to him have awaited: Entered rehab. https://t.co/IiVKGH3a62

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 29, 2020