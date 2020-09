ΛεΜπρόν: «Είδα τα περσινά playoffs σε hookah lounge»! (vid)

Ο «Βασιλιάς» έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη μετά το 4-1 στη σειρά με τους Νάγκετς και τον έπιασε το... εξομολογητικό. Ο ΛεΜπρόν μίλησε με κάθε λεπτομέρεια για καθετί κι έτσι δεν δίστασε να πει τι έκανε στα περσινά playoffs, που η ομάδα του Λος Άντζελες έμεινε εκτός.

«Εξαρτάται για ποιο παιχνίδι μιλάμε. Υπήρχαν παιχνίδια που ήμουν στο σπίτι, σε άλλα δυο ήμουν στο Κάμπο, σε άλλα ήμουν σε hookah lounge, στη διάρκεια των τελικών του ΝΒΑ βασικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν κάπνισα, αλλά ήμουν εκεί. Είδα κάθε λεπτό των παιχνιδιών στα playoffs, μέχρι που τελείωσαν. Ένα μέρος μου ένιωθε προσβεβλημένο. Αγαπώ το μπάσκετ, τον ανταγωνισμό και τα playoffs κι έλεγα μακάρι να ήμουν εκεί. Σκεφτόμουν τι θα έκανα, αν ήμουν εκεί. Ακόμα κι αν ήμουν σε διακοπές, δεν έχασα παιχνίδι. Δεν άρεσε αυτό στη γυναίκα μου, αλλά είναι καλά (γέλια)».

I asked LeBron, who is headed to his 9th NBA Finals in 10 years, what it was like to sit and watch from afar last year, and how that fueled him. I did not expect his answer to involve a hookah lounge pic.twitter.com/xn2gn5HbvM

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) September 27, 2020