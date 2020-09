Ο σέντερ των Λέικερς, μπήκε παραπάνω δυνατά απ' όσο έπρεπε σε μία φάση της τρίτης περιόδου, χτυπώντας με τον αγκώνα τον αντίπαλό του.

Ο Μίλσαπ βρέθηκε στο παρκέ και κινήθηκε προς το μέρος του αλλά η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Millsap was about to go right at Dwight

Reggie and C-Web's commentary was comedy pic.twitter.com/iDeJUayRxl

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2020