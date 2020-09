Οι Χιτ τα βρήκαν «σκούρα» στον πέμπτο τελικό της Ανατολής με τους Σέλτικς, και μετά από ένα σερί της Βοστώνης, ήρθε η ώρα για... κατσάδιασμα.

Ο Ουντόνις Χάσλεμ, που είναι στην 17η σεζόν του με την ομάδα του Μαϊάμι, ανέλαβε δράση στο τάιμ άουτ και άρχισε να τα «ψέλνει» στους συμπαίκτες του, για να πάρουν μπρος.

Ωστόσο, δεν είδε το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσε...

UD gave the Heat a pep talk after the Celtics went on a run in Game 5

Leadership at its finest. pic.twitter.com/G9KSYMx3nD

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 26, 2020