Απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς και δη στο Game 4 της σειράς, είχε 32 πόντους και έφτασε ακόμα πιο κοντά σε ένα ρεκόρ που έχει μόνο ο Καρμέλο Άντονι.

Συγκεκριμένα αυτό ήταν το 7ο σερί ματς playoffs που ο Τζαμάλ Μάρεϊ πέτυχε τουλάχιστον 20 πόντους. Μόνο ο Καρμέλο έχει μετρήσει 12 σερί παιχνίδια με 20+ πόντους στην postseason μίας σεζόν.

Ο 23χρονος γκαρντ μπορεί να τον ξεπεράσει. Αρκεί να προκριθούν οι Νάγκετς και να παίξουν στους ΝΒΑ Finals.

Jamal Murray has now recorded 20+ points in 7 straight playoff games within a single postseason. The last @Nuggets player to do this was Carmelo Anthony in 12 straight games (Apr. 22 to May 23, 2009). pic.twitter.com/UnXSItDHA0

— NBA.com/Stats (@nbastats) September 25, 2020