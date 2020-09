Ο ΛεΜπρον ζήτησε και πήρε το μαρκάρισμα του Μάρεϊ στο Game 4! (pic & vid)

Οι Λέικερς πήγαν την σειρά με τους Νάγκετς στο 3-1 και θέλουν να κάνουν ακόμα ένα βήμα και να βρεθούν στους Τελικούς του ΝΒΑ. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ήθελε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να σιγουρευτεί ότι αυτό θα γίνει γι' αυτό ζήτησε και πήρε το μαρκάρισμα του καλύτερου παίκτη των Νάγκετς, του Τζαμάλ Μάρεϊ.

Ο Φρανκ Βόγκελ σχολίασε: «Ο ΛεΜπρον ζήτησε να πάρει τον Μάρεϊ και προφανώς δέχτηκα. Έκανε σπουδαία δουλειά. Τίποτα δεν λειτουργούσε στο να τον σταματήσουμε, μέχρι ο ΛεΜπρον να αναλάβει αυτή την αποστολή, οπότε η μπάλα του αγώνα πάει σε εκείνον».

Ο «Βασιλιάς» παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι είπε στους συμπαικτες του ότι θα αναλάβει αυτός την δύσκολη αυτή αποστολή και κάπως έτσι φτάσαμε στο Game 4. Για την ιστορία ο Μάρεϊ είχε 32 πόντους, με 12/20 σουτ, 3 ασίστ, 8 ριμπαουντ.

“I knew it was winning time and Jamal had it going. ... I told my teammates that I had him."

—LeBron on shutting down Jamal Murray in crunch time pic.twitter.com/hWJOwAOgjn

— SportsCenter (@SportsCenter) September 25, 2020