«Πως γίνεται τόσες ομάδες να προσπέρασαν τον Χίροου στο Draft»; (pic)

Ο ρούκι των Χιτ έγραψε ιστορία στη νίκη επί των Σέλτικς τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/9), εκεί όπου το Μαϊάμι έκανε το 3-1 και πλέον απέχει μια νίκη από την πρόκριση στους ΝΒΑ Finalls!

Ο νεαρός άσος τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε μόλις 36 λεπτά συμμετοχής. Αυτό είναι ρεκόρ για ρούκι σε αγώνα playoff, συντρίβοντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση που ανήκε στον Ντουέιν Ουέιντ.

«ΟΚ με τον Ζάιον Ουίλιαμσον και τον Τζα Μοράντ. Πως γίνεται όμως τόσες ομάδες να προσπέρασαν τον Τάιλερ Χίρο στο Draft; Οι Νικς, οι Χοκς, οι Καβς, οι Τίμπεργουλβς, οι Μπουλς, οι Ουίζαρντς, ξανά οι Χοκς, οι Σανς και οι Χόρνετς... Ο Πατ Ράιλι το έκανε ξανά, αυτό το παιδί είναι σταρ!» ήταν το σχετικό σχόλιο του αναλυτή του ΝΒΑ, Σκιπ Μπέιλες για τον Χίρο που έγινε pick στο νούμερο 13 του περσινού Draft.

I'll give you Zion and Ja. But how did all these teams pass on Tyler Herro in the draft??? Knicks. Hawks. Cavs. TWolves. Bulls. Pels. Wizards. Hawks again. Suns. Hornets. Pat Riley strikes again. This kid is a STAR.

