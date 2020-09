Iστορικό επίτευγμα από τον ΛεΜπρον: Ο πρώτος των Λέικερς με 2o triple double με 30άρα! (pic|)

Μπορεί οι Λέικερς να μην τα κατάφεραν κόντρα στου Νάγκετς, αλλά ο ΛεΜπρον Τζέιμς μοιάζει να μην σταματά πουθενά.

Ο «Βασιλιάς» έκανε ακόμα ένα triple double με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και με αυτή την επίδοση έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς με πάνω από ένα triple double με 30 πόντους στα playoffs (το είχε κάνει και στο Game 5 με τους Μπλέιζερς).

Οι μοναδικοί δύο που το έχουν καταφέρει από μια φορά είναι ο Τζέιμς Ουόρθι το 1988 και ο Τζέρι Ουέστ το 1969.

LeBron James is first player in Lakers history to record multiple 30-point triple-doubles in the postseason (also Game 5 vs Trail Blazers).

The only other Lakers with 1 such game are James Worthy (1988) and Jerry West (1969). pic.twitter.com/fzjcUszjwP

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 23, 2020