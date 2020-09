Ο Μάικλ Τζόρνταν φτιάχνει ομάδα στο NASCAR με οδηγό τον Μπούμπα Ουάλας! (pics)

Παράλληλα με τα καθήκοντά του στους Σάρλοτ Χόρνετς, των οποίων είναι ιδιοκτήτης, ο MJ ενδιαφέρεται πολύ και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και αυτό φαίνεται από την πρόθεσή του να δημιουργήσει τη δική του ομάδα και στο πρωτάθλημα NASCAR.

Ο Μάικλ Τζόρνταν, που δηλώνει fan των αγώνων ταχύτητας, θα συνεργαστεί με τον 39χρονο Αμερικανό οδηγό Ντένι Χάμλιν για να δημιουργήσουν ομάδα με οδηγό τον Μπούμπα Ουάλας, τον μοναδικό Αφροαμερικανό οδηγό στο τοπ επίπεδο του NASCAR.

Ο πάλαι ποτέ σταρ των Σικάγο Μπουλς ανέφερε στη γραπτή του δήλωση: «Ιστορικά, το NASCAR πάσχιζε με την ποικιλία και ελάχιστοι μαύροι ιδιοκτήτες έχουν υπάρξει. Το timing φαίνεται να είναι τέλειο, καθώς το NASCAR εξελίσσεται και αγκαλιάζει όλο περισσότερο την κοινωνική αλλαγή. Βλέπω μια ευκαιρία για να εκπαιδευτεί ένα νέο κοινο και να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για τους μαύρους ανθρώπους στους αγώνες ταχύτητας».

Michael Jordan and @dennyhamlin Partner to Form New NASCAR Team. @BubbaWallace To Join Team as Driver for 2021 NASCAR Cup Series. https://t.co/I4Cfr8x3Gq pic.twitter.com/UjRC2UGksV

— Estee Portnoy (@esteep) September 22, 2020