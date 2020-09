Σίξερς: Προπονητής ένας εκ των Ντ' Αντόνι, Λου και Ντόνοβαν (pic)

Ο Μπρετ Μπράουν μετά την «σκούπα» από τους Σέλτικς απολύθηκε από την ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Ο Έλτον Μπραντ, GM των Σίξερς περιόρισε αρκετά την λίστα των υποψήφιων προπονητών στην οποία πλέον υπάρχουν τρία ονόματα.

Ο Μάικ Ντ' Αντόνι, ο Μπίλι Ντόνοβαν και ο Τάιρον Λου θα περάσουν από συνέντευξη και αναλόγως οι Σίξερς θα αποφασίσουν.

As 76ers GM Elton Brand leads head coaching search, the franchise expects to bring shortlist of candidates — including Mike D’Antoni, Billy Donovan, Ty Lue — to Philadelphia area for next round of interviews.

Details on Inside Pass at @TheAthleticNBA: https://t.co/G3m5wk3G88

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 21, 2020