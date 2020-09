Αυτοί οι Λέικερς έχουν τον Κόμπι οδηγό... (pics & vid)

Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξυραφιού...

Οι Λέικερς έχουν την επαναφορά και μαζί κάτι περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα για να πάρουν μια νίκη ακόμα. Ο Άντονι Ντέιβις παίρνει την μπάλα, σηκώνεται, σουτάρει, ευστοχεί και φωνάζει από τα βάθυ της ψυχής του... Κόμπι. Και να μην θες να πιστέψεις ότι η ενέργεια του είναι πάντου γύρω από τους Λέικερς, τα γεγονότα μερικές φορές πορκαλούν τρομερή έκπληξη.

Μπορεί να μην παίζουν στο εμβληματικό «Staples Center», αλλά πλέον είναι φανερό ότι ο ΛεΜπρον Τζέιμς και η παρέα του έχουν μια αποστολή. Μετά από πολλά χρόνια που όλα έμοιαζαν μαυρα και σκοτεινά γύρω από τους Λέικερς, ήρθε ένας θάνατος και έκανε το σκοτάδι αλλιώτικο, την θλίψη μόνιμο συναίσθημα και το μπάσκετ πλέον να μοιάζει ως το μοναδικό φάρμακο και μοναδική ευκαιρία για μια ανάσα.

Ήταν η 26η ημέρα του Ιανουαρίου όταν το Λος Άντζελες θα βυθιζόταν για πάντα σε έναν πόνο που δεν μοιάζει με άλλους. Το ελικόπτερο που επέβαιναν 9 άνθρωποι έπεσε και παρέσυρε στον θάνατο τόσες ζωές. Μέσα σε αυτές ο Κόμπι Μπράιαντ και η μικρή του κόρη Τζίτζι, με τα νέα να... χτυπούν με δύναμη όλο τον πλανήτη και ιδιαίτερα τους Λέικερς και την οικογένεια τους. Με το βάρος να είναι ασήκωτο επέστρεψαν στο παρκέ και όλα έμοιαζαν διαφορετικά. Όμως έπρεπε να συνεχίσουν, έπρεπε να το κάνουν, όχι μόνο για την δική τους κληρονομιά, αλλά και για την μνήμη του Κόμπι.

Η πανδημία του κορονοϊού έβαλε ένα φρένο, αλλά όλοι επέστρεψαν και το Λος Άντζελες μοιάζει πιο έτοιμο απ όλους. Οι εμφανίσεις είναι αφιερωμένες στον Κόμπι και απλά η αύρα του υπάρχει παντού και τους οδηγεί.

Anthony Davis yelled “Kobe” after hitting the game-winner in the Mamba jerseys.

Στο Ορλάντο οι Λέικερς γράφουν ιστορία. Επέστρεψαν στα playoffs, επέστρεψαν στους Τελικούς της Δύσης και είναι δύο νίκες μακρυά πριν επιστρέψουν στους Τελικούς του ΝΒΑ. Παντού γύρω είναι η αύρα του Κόμπι. «Φοράμε αυτήν τη φανέλα (την Mamba για τον Κόμπι) και δε θέλουμε να χάνουμε ποτέ. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα που δε σταμάτησε να μάχεται κι έπεσε μόνο στο τελευταίο σουτ», σχολίασε ο AD.

Όλα μοιάζουν διαφορετικά φέτος για τους Λέικερς. Τα βήματα τους μοιάζουν ιδιαίτερα με εκείνα που έχει περπατήσει πρώτος ο θρύλος του Λος Άντζελες. Τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική διάρκεια, όπως ο Κόμπι το 2009, νίκησαν τους Ρόκετς στον 2ο γύρο, αντιμετωπίζουν τους Νάγκετς στους Τελικούς της περιφέρειας και είναι πανέτοιμοι για έναν τίτλο, που για τον ΛεΜπρον θα είναι ο 4ος όπως ήταν και για τον Κόμπι.

Το buzzer beater που πέτυχε ο AD είναι το πρώτο από πάικτη των Λέικερς, μετά από εκείνο του Κόμπι το 2006, ενώ Ντέιβις και ΛεΜπρον έγραψαν ιστορία πριν από μερικές ημέρες όταν μπήκαν μαζί στην καλύτερη ομάδα του ΝΒΑ, κάτι που είχε να γίνει για συμπαίκτες από τους Κόμπι και Σακίλ την σεζόν 2003/04.

Ο προπονητής των Λέικερς μιλώντας για το νικητήριο τρίποντο του Άντονι Ντέιβις είπε ότι «ήταν σουτ του Mamba αυτό. Ο Mamba ήταν εκεί έξω στο παρκέ. Η Mamba Mentality» και συνέχισε: «Ήταν φοβερό σουτ, αλλά έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Είμαστε μια καλή ομάδα, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη δουλειά μας. Και πάμε για το επόμενο».

Οι Λέικερς επέστρεψαν σε Τελικούς περιφέρειας μετά από 10 χρόνια και έχουν μια αποστολή που δεν την διατυμπανίζουν, αλλά είναι φανερή. Ο Κόμπι Μπράιαντ μπορεί να έφυγε από την ζωή, αλλά ο θρύλος τους είναι πιο ζωντανός από ποτέ. Η ομάδα του, η ομάδα της καρδιας του «δουλεύει» για εκείνον και στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένας σκοπός.

Στους ανθρώπους του Λος Άντζελες έχει ανοίξει μια πληγή και αιμορραγεί. Με την πληγή ανοιχτή και το τσούξιμο να φέρνει δάκρυα στα μάτια οι Λέικερς βγαίνουν κάθε βράδυ στο παρκέ και δίχως πολλά λόγια, είναι αφοσιωμένοι στον στόχο τους. Πρέπει να κερδίσουν, πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Το χρωστούν στον κόσμο τους που συνεχίζει να πονάει από την απώλεια του θρύλου του. Και πλέον την φανέλα της ομάδας τους την φορούν άνθρωποι που καταλαβαίνουν την θέση που πρέπει να είναι και κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει ότι δεν παλεύουν γι' αυτό.

Kobe Bryant is with the Lakers in spirit pic.twitter.com/lFS9Tk7hFy

Anthony Davis just hit the first game-winning buzzer-beater by a Lakers player when trailing in a playoff game since Kobe Bryant in 2006 pic.twitter.com/IlMqv21LUm

Rajon Rondo’s Reaction To Anthony Davis Hitting The Game Winning Shot To Have The Lakers Up 2-0 Reminded Me Of Kobe Bryant’s Press Conference After Going Up 2-0. pic.twitter.com/qFhIhvgvec

The Lakers and the Celtics are both in the conference finals for the FIRST TIME since 2010

10 years ago, Kobe won his final ring after an epic seven-game battle...is 2020 the year we witness the next chapter of this legendary rivalry? pic.twitter.com/0HW0PxJkIo

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 13, 2020