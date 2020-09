Αντετοκούνμπο: «Γιατί να μη μείνω 15 χρόνια στο Μιλγουόκι» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, όπου και πληροφορήθηκε για την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Μάλιστα ο κομισάριος του ΝΒΑ αστειεύτηκε μαζί του λέγοντας ότι «εδώ έχω το βραβείο, θα στο στείλω» με τον Γιάννη να του απαντάει: «Όχι, μην το κάνετε αυτό. Θα το πάρω μόλις έρθω ξανά για τη νέα σεζόν».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είπε αρχικά σε ερώτηση του Έρνι Τζόνσον για το πώς νιώθει ότι μαθαίνει για το βραβείο στην πόλη όπου έμαθε να παίζει μπάσκετ: «Σίγουρα σημαίνει πολλά για μένα. Νιώθω υπέροχα που το μαθαίνω εδώ στην Αθήνα. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ. Να παίζω μπάσκετ και να είμαι πετυχημένος. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τα αδέρφια μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον γιο μου, τους συμπαίκτες μου οι οποίοι έδιναν τα πάντα μαζί μου. Το βραβείο δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν εκείνοι...»

Για το γεγονός ότι μπήκε στο κλαμπ των Ολάζουν, Τζόρνταν ως MVP και καλύτερος αμυντικός: «Οι καλύτεροι όλων των εποχών. Ο Τζόρνταν ο καλύτερος όλων και ο Χακίμ, ο οποίος και εκείνος ήρθε από την Νιγηρία. Από εκεί που είναι οι ρίζες μου. Πραγματικά είναι μεγάλο κομπλιμέντο για μένα, αλλά πρέπει να συνεχίσω και να δουλεύω περισσότερο. Δεν θα αλλάξει ο τρόπος που σκέφτομαι. Τίποτα δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς την σκληρή δουλειά».

Για το γεγονός ότι κάθε χρόνο βελτιώνει τα στατιστικά του: «Προσπαθώ να μαθαίνω και να διαβάζω το παιχνίδι. Τα καλοκαίρια τα περνάω στο γήπεδο. Να βελτιώνω κάποια πράγματα, να ωριμάζω αλλά πρέπει να δουλεύεις σε όλα. Στο σουτ, στις κινήσεις στο ποστ, στις πάσες. Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύω τα καλοκαίρια, να παίρνω κίνητρο και να ανταμείβομαι μέσα στη σεζόν. »

Για το γεγονός πως πήρε το βραβείο ενώ οι Μπακς αποκλείστηκαν νωρίς: «Προφανώς και θέλαμε να βρισκόμασταν ακόμη στην φούσκα και να παίζουμε παιχνίδια με σκοπό να φτάσουμε στους τελικούς. Στο τέλος της ημέρας όμως, το βραβείο παραμένει βραβείο και αισθάνομαι ευλογημένος. Από που ξεκίνησα και που έχω φτάσει, είναι μεγάλο το ταξίδι. Δεν μπορείς να θεωρείς τέτοιου είδους στιγμές δεδομένες. Είμαι απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να φτάσουμε στον τρίτο γύρο, αλλά ξέρω πως οφείλω να βελτιώνομαι, οφείλω να κάνω καλύτερους τους συμπαίκτες μου. Κανείς όμως δεν μου πάρει την χαρά από αυτό το βραβείο. Οι συμπαίκτες και οι προπονητές μου με αγαπούν, ο οργανισμός με αγαπάει. Θέλω κι άλλα βραβεία. Δεν είμαι άπληστος, αλλά πρέπει να βελτιωθώ και να γίνω πρωταθλητής. Όταν αποσυρθώ θέλω να είμαι περήφανος για όσα θα έχω καταφέρει και ελπίζω η επόμενη γενιά να πάρει στοιχεία από το παιχνίδι μου όπως κι εγώ έκανα με τον Ολάζουον, τον Μάτζικ κι άλλους σπουδαίους παίκτες. Θέλω κι άλλα, θέλω να γίνω πρωταθλητής.»

Για την επόμενη σεζόν: «Αυτή την περίοδο είμαι συγκεντρωμένος στην οικογένειά μου. Λόγω της φούσκας δεν τους είχα δει. Βρίσκομαι στην Αθήνα κι είναι κι η μητέρα μου εδώ. Δεν το σκέφτομαι. Ξέρω ότι θέλω να βελτιωθώ.

Όταν έρθει η ώρα θα σκεφτώ τι θα κάνω και για το μέλλον μου στο Μιλγουόκι. Όταν έρθει η ώρα θα ασχοληθώ. Είχα εποικοδομητική συνάντηση με τους ιδιοκτήτες. Αναλύσαμε τι πήγε άσχημα, τι πρέπει να βελτιώσουμε κι από τη στιγμή που βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα κι έχουμε τον ίδιο στόχο να γίνουμε πρωταθλητές δεν βλέπω γιατί να μη μείνω για 15 χρόνια.

Μην με λέτε MVP μέχρι να γίνω πρωταθλητής»

