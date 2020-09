Οι Χιτ έχουν 16/16 προκρίσεις όταν προηγούνται με 2-0! (pic)

Στο 2-0 πήγαν οι Χιτ κόντρα στους Σέλτικς, έχοντας για ακόμη μια φορά έναν εξαιρετικό Μπαμ Αντεμπάγιο.

Η ομάδα του Μαϊάμι κοιτάζει πλέον και ένα στατιστικό που δείχνει πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Οι Χιτ μετρούν 16/16 προκρίσεις σε σειρά playoffs, όταν έχουν προηγηθεί με 2-0.

Από την άλλη οι Κέλτες βρίσκονται στο 2-15 όταν μένουν πίσω με 2-0.

