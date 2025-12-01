Σε ένα παιχνίδι που παρά το +21 των Σέλτικς, κρίθηκε στο τέλος, οι Κέλτες επικράτησαν των Καβαλίερς με 117-115 στο Κλίβελαντ, με τον Πέιτον Πρίτσαρντ σε μεγάλο βράδυ.

Σε ένα παιχνίδι που ο Ντόνοβαν Μίτσελ μετέτρεψε σε... θρίλερ, οι Σέλτικς (11-9) επικράτησαν των Καβαλίερς (12-9) στο Κλίβελαντ με 117-115.

Με τους Κέλτες να φτάνουν πολύ κοντά στο να χάσουν ένα ματς που είχαν υπό τον έλεγχό τους, αφού έφτασαν να προηγούνται μέχρι και με 21 πόντους στην 3η περίοδο, ενώ μπήκαν με προβάδισμα 11 πόντων στο τελευταίο δίλεπτο.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ το πήρε πάνω του και πέτυχε τρία διαδοχικά τρίποντα, για να μειώσει σε 112-114, αλλά ο Πέιτον Πρίτσαρντ έδωσε ξανά τη λύση, σε ένα ματς που ήταν «καυτός». Παρόλα αυτά οι Καβς είχαν και νέα ευκαιρία, με τον Γκάρλαντ να ευστοχεί σε νέο τρίποντο, 1.2'' πριν το φινάλε για το 115-116. Ο Τζέιλεν Μπράουν έβαλε τη μία βολή στα 0.7'' και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό σκορ.

Με τον Πρίτσαρντ, όπως είπαμε, κορυφαίο για τους Σέλτικς, αφού σκόραρε 42 πόντους, έχοντας 6/11 τρίποντα. Την ώρα που ο Τζέιλεν Μπράουν, παρά τα 3/13 εντός παιδιάς, ακούμπησε το triple double με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 6 λάθη.

Στους 27, μαζί με 14 ριμπάουντ σταμάτησε ο Έβαν Μόμπλεϊ και άλλους 21 πέτυχε ο Ντάριους Γκάρλαντ, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να μετράει 18 για τους ηττημένους, που δεν είχαν ξανά τον Τζάρετ Άλεν.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 51-58, 79-90, 115-117