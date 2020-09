«Ο Πολ Τζορτζ κινδυνεύει να γίνει δεύτερος Ντουάιτ Χάουαρντ» (vid)

Ο γνωστός αναλυτής, μετά τον αποκλεισμό των Κλίπερς, σχολίασε πως ο Πολ Τζορτζ έχει κάποια θέματα που θυμίζουν έντονα τον Ντουάιτ Χάουαρντ.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κατάσταση με τον Πολ Τζορτζ. Είναι πολύ καλός τύπος, είναι αδύνατον να πεις κάτι εναντίον του. Είναι σταρ στην λίγκα. Αλλά δεν μπορεί να βγει μπροστά. Κινδυνεύει να γίνει δεύτερος Ντουάιτ Χάουαρντ.

Ο Χάουαρντ ήταν για το Ορλάντο ότι ήταν ο Πολ Τζορτζ για την Ιντιάνα. Ήθελε να φύγει, πήγε στο Λος Άντζελες, από εκεί στο Χιούστον και πριν από αυτό ήταν στην Ουάσινγκτον, στην Σάρλοτ και δεν ήταν ποτέ ο σταρ που ήταν. Και για αυτόν τον λόγο όλοι λένε, 'δεν έπρεπε ποτέ να αφήσεις το Ορλάντο».

I believe Paul George is in danger of becoming the second-coming of Dwight Howard. pic.twitter.com/X5SbHq1cqw

— Stephen A Smith (@stephenasmith) September 17, 2020