Με Κόμπι εναντίον Καρμέλο οι τελευταίοι τελικοί Λέικερς-Νάγκετς! (vid)

Πριν από 11 χρόνια είχε κλέψει την παράσταση το μεγάλος «ματς απ» μεταξύ του νεαρού -τότε- Καρμέλο Άντονι και του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος ήθελε να οδηγήσει τους Λέικερς στην κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά στους τελικούς της Δύσης την σεζόν 2008-09, όταν ο τεράστιος Κόμπι είχε στείλει τους Λέικερς στους τελικούς του ΝΒΑ με 4-2 νίκες κόντρα στο Ντένβερ. Έκτοτε η ομάδα του Λος Άντζελες κατέκτησε και τον τίτλο κόντρα στο Ορλάντο (4-1 νίκες).

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να θυμηθείτε λίγο από τις μάχες των Κόμπι και Μέλο

