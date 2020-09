Λέικερς - Νάγκετς: Με Κόμπι και Καρμέλο τελευταία φορά που συναντήθηκαν σε τελικούς Δύσης! (pic)

Το 2009 οι Λέικερς είχαν συναντηθεί με τους Νάγκετς στους τελικούς Δύσης και τους είχαν αποκλείσει.

Πλέον, 11 χρόνια μετά οι 2 ομάδες θα συγκρουστούν ξανά στο ίδιο σημείο των playoffs, αφού οι Κλίπερς απώλεσαν προβάδισμα 3-1 και έμειναν έξω σε ένα ματς οι Τζορτζ-Λέοναρντ ήταν τραγικοί στη 4η περίοδο και στο ματς γενικά.

Τότε ηγέτης των λιμνάνθρωπων ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ, ενώ στους «σβόλους» έπαιζε ο Καρμέλο Άντονι. Τώρα οι μεν έχουν ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις και οι δε τους Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ.

Αναμένουμε ακόμα μια φοβερή μάχη στην φετινή postseason.

Lakers and Nuggets meet in the Western Conference Finals for the first time since 2009.

Gonna be epic. pic.twitter.com/HIjY7wYwWZ

