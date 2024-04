Οι Νάγκετς με επεισοδιακό τρόπο έκαναν το 2-0 στη σειρά με τους Λέικερς και πήραν τη 10η συνεχόμενη νίκη τους, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τους «λιμνανθρώπους» να έχουν ορισμένα παράπονα για φάουλ που δε δόθηκαν στο Game 2.

Νάγκετς εναντίον Λέικερς. Μία σειρά που τα έχει όλα. Δράμα, ένταση, ενστάσεις για τη διαιτησία, ανατροπές από το -20 και buzzer beater. Τι δεν έχει, ακόμα τουλάχιστον; Μία νίκη των Λέικερς.

Οι «λιμνάνθρωποι» ηττήθηκαν για 10η συνεχόμενη φορά από τους Νάγκετς και με τρόπο που «σκοτώνει» την πίστη. Για την ψυχολογία μιας ομάδας που κάνει τα πάντα για να πανηγυρίσει μια νίκη, βλέπει τους σταρ της να τα κάνουν όλα σωστά και τελικά φεύγει με σκυμμένο κεφάλι, η σειρά παίρνει άσχημη τροπή.

Οι Λέικερς τα έκαναν σχεδόν όλα σωστά, αλλά υπολόγιζαν χωρίς τον Τζαμάλ Μάρεϊ, που πήρε τη σκυτάλη από τον εκπληκτικό Νίκολα Γιόκιτς και τους «εκτέλεσε» με έξι σερί πόντους και ένα buzzer beater στο φινάλε. Μπροστά στα υψωμένα χέρια του Άντονι Ντέιβις!

Μία μέρα πριν το δεύτερο παιχνίδι, ο Ντέιβις δήλωνε πως αδικείται και ότι παραμένει ο καλύτερος αμυντικός στο NBA. Το buzzer beater που δέχτηκε στο πρόσωπό του δε μειώνει σε τίποτα την αξία του. Μπορεί να συμβεί. Απλώς το timing είναι λογικό να προκαλεί εκνευρισμό.

Με τον AD να πραγματοποιεί ένα καλό ματς επιθετικά, αλλά τους Λέικερς να μην τα καταφέρνουν. Και αυτόν τον εκνευρισμό που πυροδοτούν οι μαζεμένες ήττες, ο Ντέιβις τον έβγαλε στη συνέντευξη Τύπου, όταν και ανέφερε πως δε συνέβη κάτι διαφορετικό, από το να βάλει απλώς το σουτ ο Μάρεϊ, λίγο πριν αποχωρήσει από τη συνέντευξη Τύπου.

«Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στο replay center για να είμαι ειλικρινής. Στον Ντ'Αντζελο Ράσελ υπήρχε καθαρό χτύπημα στο πρόσωπο στο drive. Για ποιον γ@μ@μ@ν@ λόγο έχουμε το replay center; Δε βγάζει κανένα νόημα και με ενοχλεί». Αυτά είπε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αμέσως μετά το φινάλε, που βρήκε τους Λέικερς να έχουν παράπονο από κάποια μη σφυρίγματα.

