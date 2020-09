Μπάτλερ: Τα κορυφαία clutch shots της καριέρας του! (vid)

Οι Χιτ κάνουν όνειρα ακόμα και για πρωτάθλημα και περιμένουν τους Σέλτικς για το Game 1 των τελικών Ανατολής (16/9, 01:30, Cosmote Sport 4 ΗD).

O Tζίμι Μπάτλερ που έκανε μεγάλα ματς απέναντι στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον προηγούμενο γύρο, θέλει να φτάσει στους πρώτους τελικούς της καριέρας του.

Η λίγκα γύρισε τον χρόνο πίσω και έφτιαξε video με τα κορυφαία clutch shots του Jimmy Buckets. Mε Μπουλς, Σίξερς και Χιτ

CLUTCH BUCKETS.

BIRTHDAY BUCKETS.

JIMMY G. BUCKETS.. THE 'G' STANDS FOR GETS!

Relive @JimmyButler's top 10 career clutch shots before the Eastern Conference Finals start Tuesday at 6:30pm/et on ESPN! pic.twitter.com/tCoqCFl9Ce

— NBA (@NBA) September 14, 2020