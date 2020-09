Ο Λόνζο Μπολ στην εταιρεία εκπροσώπησης του ΛεΜπρόν (pic)

Ο Λόνζο Μπολ υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία εκπροσώπησης παικτών «Klutch Sports», στην οποία ανήκει και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» είναι πελάτης του Ριτς Πολ, ο οποίος έχει την εταιρεία, από το 2012 κι εκπροσωπεί πολλά (μεγάλα) ονόματα, όπως ο Άντονι Ντέιβις, ο Μπεν Σίμονς, ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο Έρικ Μπλέντσο, ο Τζον Ουόλ, ο Γιουσούφ Νούρκιτς και ο Τρε Γιανγκ.

«Ήθελα να ηγηθώ της καριέρας μου. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για αυτή την απόφαση», δήλωσε ο 22χρονος πρώην συμπαίκτης του «King James».

Lonzo Ball is signing with Rich Paul and Klutch Sports, per @malika_andrews

"I wanted to lead my career… It was the right time to make that call." pic.twitter.com/eNdAaAoDgq

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 14, 2020