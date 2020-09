Αλύγιστοι Νάγκετς: Η πρώτη ομάδα της ιστορίας που πάει σε 4 συνεχόμενα Game 7! (pic)

Έχουν χαρακτήρα και το αποδεικνύουν στο παρκέ. Οι Νάγκετς δεν παραδίδουν τα όπλα και το έχουν κάνει σαφές σε όλους τους αντιπάλους τους. Αυτή την φορά έχουν φέρει με την πλάτη στον τοίχο τους Κλίπερς και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε ένα 7ο παιχνίδι, που θα κρίνει και την πρόκριση.

Το Ντένβερ έχει «χτίσει» χαρακτήρα και έγινε η πρώτη ομάδα της ιστορίας που πάει τέσσερις συνεχόμενες φορές τις σειρές σε Game 7. Η κούραση έχει μπει στην άκρη και οι Νάγκετς βρίσκουν δύναμη και συνεχίζουν το ένας ματς, μετά το επόμενο. Να θυμίσουμε ότι ο νικητής θα αντιμετωπίσει τους Λέικερς στους Τελικούς της Δύσης.

The Nuggets are the first team in NBA history to play a Game 7 in four-straight playoff series pic.twitter.com/Pp1btfPb7q

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 13, 2020